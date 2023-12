Cop28, Al Jaber ritratta: "Siamo qui perché rispettiamo la scienza"

di Valentina Loiero

Dopo la bufera di polemiche scatenata da un audio, pubblicato dal Guardian e dal Centre for Climate Reporting, in cui Al Jaber, dichiarava che senza petrolio il rischio è di tornare al tempo delle caverne, il Sultano ha convocato una conferenza stampa e cambiato completamente linea. "Rispetto le raccomandazioni della scienza sul cambiamento climatico, sono ingegnere, ho rispetto nella scienza, sono un economista e combino la passione per la scienza e il business. La scienza è al centro del mio progresso nella carriera. Rispetto numeri e dati. C'è confusione e cattive interpretazioni. Aiutatemi a chiarire questi concetti".