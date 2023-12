Commesse Anas, seconda notte ai domiciliari per Tommaso Verdini

di Davide Loreti

La misura cautelare degli arresti domiciliari, per Tommaso Verdini, è stata disposta per il pericolo di una possibile reiterazione del reato. Il gip di Roma ha applicato lo stesso provvedimento per altre quattro persone, oltre a due misure interdittive per 12 mesi. Nel procedimento di cui si occupano i pm che trattano i reati contro la pubblica amministrazione si contestano, a vario titolo, i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti.

Nelle intercettazioni viene citato anche il sottosegretario all'Economia Federico Freni, che risulta però estraneo all'indagine e che in riferimento a ogni suo possibile coinvolgimento nella vicenda ha dichiarato: "Sono solo millanterie".

Al centro dell'interesse dei magistrati l'attività della società diretta da Tommaso Verdini che, secondo i magistrati, avrebbe facilitato alcune ditte nel partecipare e vincere appalti Anas, grazie all'accesso a informazioni riservate. Intanto, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto sapere che non c'è ragione di riferire al Parlamento, come avevano chiesto ieri le opposizioni.