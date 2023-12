di Viviana Guglielmi

Dallo shopping, con gli assitenti virtuali che guidano gli acquirenti alle decorazioni cosiddette intelligenti. Le case addobbate a festa ora possono infatti beneficiare di sistemi automatizzati che regolano l’illuminazione in base agli orari del giorno o persino al mood desiderato. E per la musica? Niente paura all’intrattenimento ci pensa sempre l’Ai con playlist musicali generate automaticamente in base ai gusti dell’ascoltatore.

In cucina invece a dare una mano - nel vero senso della parola - a chi, come la nonna, normalmente dedica tempo e amore alla preparazione dei piatti più tradizionali, potrebbe essere arrivato non un parente stretto ma un robot. Con il suo braccio elettronico potrebbe e suggerito alternative alimentari in base alle preferenze dietetiche o alle restrizioni alimentari. E se dunque le nuove tecnologie da una parte semplificano le attività quotidiane e arricchiscono l'esperienza festiva, dall'altra, per molti rischiano di cancellare le tradizioni con i loro riti e le loro cadenze. Perché in fondo raccontare ai giovani quel natale passato, analogico certo, forse un po' boomer, ma vero, potrebbe apparire più sorprendente di qualsiasi effetto artificiale.