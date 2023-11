Chef Roberto Di Pinto: "Lavoro e studio devono andare di pari passo, sempre e costantemente"

"I ragazzi che escono dalle scuole alberghiere, oltre a delle piccole indicazioni su come stare in un ristorante, in un hotel, in una struttura alberghiera, oggi più che mai hanno bisogno di avere un inglese parlato e scritto che sia ai livelli di tutti i loro cugini europei - perché siamo un po' indietro - e una formazione analitica. Infatti, nella nostra professione, la matematica è importante: in cucina tutto è basato sui numeri", ha aggiunto lo chef.

"Facciamo capire a questi giovani lavoratori che esiste la meritocrazia e che attraverso il lavoro possono raggiungere tutti i loro desideri", ha concluso Di Pinto.