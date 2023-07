Durante un festival letterario a Polignano a Mare, Roccella ha risposto ad alcune domande sia sulle accuse a Leonardo Apache La Russa e sulle dichiarazioni del padre, sia sulla situazione del ministro del Turismo, Daniela Santanché, al centro di un’inchiesta della Procura di Milano: "Non c’è bisogno che si dimetta - ha commentato - Siamo qui per presentare un libro che si chiama Una famiglia radicale. Io sono una ex radicale, conservo elementi di continuità e discontinuità rispetto al mio passato. Sicuramente un elemento di continuità è il garantismo"