di Patrizia Fontana

A frenare in parte la volata, l’obbligo per i distributori imposto dal governo dal 1 agosto di mostrare il prezzo-medio regionale, che però è soprattutto un avviso per fare scelte migliori. In autostrada e in modalità self, la benzina ha superato i 2 euro al litro mentre il gasolio è arrivato ad 1,92 euro. "Il costo senza tasse in Italia è inferiore agli altri Paesi - ci tiene a precisare il ministro Urso - è falso dire che i prezzi sono fuori controllo".