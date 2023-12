Caivano, bimba violentata scrive alla mamma: "Mi manchi"

di Rita Ferrari

La bambina non è ancora stata ascoltata dai giudici in sede di incidente probatorio e le sue dichiarazioni, non ancora raccolte, potrebbero essere cristallizzate. Oggi si trova in una casa famiglia insieme alla sorellina più piccola, mentre il fratello 16enne è in un’altra struttura. I legali della famiglia hanno presentato diverse istanze per chiedere l’immediata revoca del blocco totale dei contatti tra i familiari, sia fisici che telefonici. L’avvocato Angelo Pisani, che difende la famiglia, ha dichiarato: “Un trattamento del genere non viene riservato neanche ai detenuti che pure hanno diritto alle visite dei familiari in carcere”.