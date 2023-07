"La sinistra di prima - spiega - era una sinistra di massa, di consenso popolare, aveva un insediamento sociale potentissimo e una capacità di realizzare grande conquiste. Proviamo a fare il confronto con quella du oggi. Non c'è nulla in comune". Per Bertinotti ci sono responsabilità oggettive a monte di questa crisi, "ma - aggiunge - non dimentichiamo che c'è stato un mutamento di scena. E' finito il 900, che è stato anche il secolo della rivoluzione. Negli anni 80 c'è la rivincita di classe e la sinistra sceglie di adattarsi, di passare a una cultura liberale. Subisce una mutazione genetica e passa dal campo del conflitto al campo della governabilità".



Altro elemento da non sottovalutare per l'ex segretario della Cgil è che "le sinistre non riescono a parlare la lingua della pace perché soro prigioniere di una cultura in cui il governo è il principe e l'imperativo è quello di governare sempre. In occidente l'unica voce di pace autorevole è quella del Papa che parla in un deserto politico, non ha interlocutori politici. E questa - conclude Bertinotti - è una tragedia".