Berlusconi, Ronzulli: "Per noi continuerà a essere una luce"

"Non sapeva dove fossero di casa invidia e odio, non conosceva la vendetta nonostante le ingiustizie subite, è riemerso sempre e comunque grazie a quell'amore innato e folle per la vita di chi ha sempre tenuto il sole in tasca. Sapeva trasformare il male in bene", ha aggiunto.

"La sua mancanza è un vuoto difficile da colmare ma i suoi insegnamenti resteranno un faro. Grazie presidente. Il suo spirito continuerà a vivere nei nostri cuori. Per me camminare al suo fianco, caro dottore, apprendere dalla sua saggezza, imparare a ridere degli insulti, è stato un privilegio assoluto di cui sarò infinitamente grata alla vita", ha concluso commuovendosi.