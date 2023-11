Balneari, la Cassazione prolunga le concessioni

di Guido Caianiello

La Suprema corte ha invece ritenuto che per motivi procedurali vada ripetuto il giudizio davanti al Consiglio di stato, che ha sbagliato a non ammettere nel processo sia i rappresentanti di categoria, Sib-Confcommercio e Assonat, sia la regione Abruzzo. Soggetti, ha sottolineato la Cassazione, che invece hanno diritto a partecipare al contraddittorio come portatori di interessi, anche alla luce delle nuove norme che nel frattempo sono state approvate in parlamento negli ultimi due anni