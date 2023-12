Autostrade più care nel 2024, aumenti del 2,3%

di Stella Carrara

Di fatto, per proteggere le entrate dei concessionari autostradali, si applica un meccanismo simile alla vecchia scala mobile, ma varrà solo fino a fine marzo 2024: poi le tariffe saranno decise dai Piani economico-finanziari che le società non sono ancora riuscite a produrre. Intanto le organizzazionì dei consumatori sono in rivolta, e dicono no alla decisione del governo