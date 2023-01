Armi a Kiev, Italia prudente sul sistema anti missile chiesto da Nato e Kiev

di Isa Molaro

Cinque batterie in tutto, la dotazione di ultimissima generazione su cui può contare l'Italia per proteggersi. Mandarne una al Paese invaso significherebbe indebolire la nostra difesa, avvertono i nostri vertici militari. Irreale poi puntare sulla produzione ex novo: sette anni di tempo e 700 milioni di euro l'impegno necessario a realizzare una batteria.

"Serve prudenza" dice pure il ministro degli Esteri Tajani che in un'intervista al Corriere della Sera assicura: "Ne stiamo parlando confrontandoci con i francesi per perfezionare sotto il profilo tecnico l'invio di sistemi di difesa che si basano su tecnologie congiunte. E in ogni caso prima di decidere ci sarà un passaggio parlamentare".

Riferimento, quest'ultimo, legato all'approvazione del sesto decreto sulla fornitura di armamenti all'Ucraina che il governo dovrebbe licenziare nelle prossime settimane, e comunque non prima del 20 gennaio quando è attesa una nuova riunione degli alleati dedicata all'Ucraina. "Bisogna continuare però a lavorare per la pace - ci tiene a precisare Tajani - nonostante i segnali che arrivano dal fronte non autorizzano ad essere ottimisti perchè da parte russa, almeno al momento, non ci sono reali manifestazioni di apertura al dialogo"