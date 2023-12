Antibiotico resistenza, Ricciardi: "Ogni anno migliaia di morti, serve prevenzione"

"Non si mettono in atto tutte quelle misure che sono certamente non facili che però in altri paesi vengono attuate come il controllo delle prescrizioni degli antibiotici. E poi tutte quelle misure volte a controllare le infezioni come il lavaggio delle mani proprio per evitare l’uso degli antibiotici. Inoltre non si applica adeguatamente la strategia della vaccinazione per gli adulti e i soggetti a rischio" prosegue Ricciardi.

"È necessario perciò, utilizzare gli antibiotici, sia nell’uomo che negli animali solo in caso di necessità non nelle infezioni virali come quelle che stanno circolando in questo momento. Somministrati in questi casi gli antibiotici generano resistenza e impossibilità a essere utilizzati quando servono effettivamente. È terribile quando a un medico viene consegnato un antibiogramma e deve constatare che tutti gli antibiotici sono inefficaci. A quel punto l’infezione dilaga e si crea una sepsi. I morti per sepsi sono decine di migliaia, potrebbero essere salvati se ci fossero delle misure di prevenzione per evitare infezioni e corretta prescrizione".