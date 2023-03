Amazzonia, sopravvive 31 giorni da solo nella foresta

di Viviana Guglielmi

Per circa un mese ha dovuto difendersi da animali feroci come giaguari e caimani, con una caviglia slogata e una sola pallottola rimasta nel suo fucile. Per sopravvivere è stato costretto a mangiare vermi, insetti e, qualche frutto, bevendo acqua piovana raccolta dalle foglie delle palme e, in mancanza di questa, la propria urina. I suoi famigliari in apprensione hanno proseguito nelle ricerche per un mese, finché lo hanno trovato anche grazie alle indicazioni di alcuni membri di tribù indigene. "Credevo fosse finita - ha raccontato Jhonatan - non pensavo che avrebbero continuato a cercarmi". L'uomo è stato trasferito in ospedale dove ha ricevuto assistenza medica perché ha perso 17 kg.