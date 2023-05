di Roberto Lamura

Rischio anche per le "infezioni gastrointestinali" perché "quando l'alluvione impatta sul sistema fognario e sui reflui, c'è un maggiore rischio di contrarre infezioni a carico del sistema gastrointestinale che si manifestano con vomito e/o diarrea". Per questo l'Ausl ricorda "di non toccare occhi, naso e bocca con le mani sporche di fango e ogni volta che è possibile lavarsi con acqua e sapone".