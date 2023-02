"La Cina è l'unico Paese che non aveva riaperto alle adozioni internazionali dopo l'emergenza Covid ma adesso ci sono trattative in corso, il nuovo ambasciatore è già arrivato in Italia, ci sono stati dei contatti. Speriamo che la questione cinese trovi una soluzione a breve, siamo ottimisti".



"Più complicata la situazione della Bielorussia con la quale avevamo firmato un protocollo d'intesa nel 2017. Stiamo lavorando - ha concluso Roccella - per cercare di sbloccare le adozioni in corso che sono 182".