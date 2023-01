di Alessandro Ongarato

L'Inail inoltre precisa che il reddito della famiglia De Seta supera la soglia minima prevista dalla normativa per l'assegnazione di una rendita.

Ai genitori di Giuliano, ribadisce il loro legale, Luca Sprezzola, dei soldi importa poco. Per loro è importante capire cosa sia davvero accaduto, quel giorno. "Penso che nelle aziende si faccia poco per proteggere questi ragazzi", dichiara il padre del giovane.