"Neet", in arrivo maxi sgravio per chi li assume

di Diletta Petronio

In Italia i “Neet” sono circa 3 milioni, per la maggioranza donne. Le aziende che assumeranno un “Neet” avranno un maxi sgravio per un anno che potrà arrivare fino al 60 per cento del costo del lavoro. Significa che se per l’impresa un lavoratore costa 1.500 euro, ne otterrebbe indietro dallo Stato 900.