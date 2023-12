"Dopo una maratona negoziale di 36 ore, è stato trovato finalmente un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sulle prime regole a valenza globale sull'intelligenza artificiale. Questo sarà molto importante perché non solo dà agli investitori e agli operatori delle prospettive, ma anche perché in qualche modo la legislazione europea diventa il punto di riferimento per tutti gli altri legislatori mondiali. Quindi, il Parlamento europeo si conferma un legislatore molto efficiente, che è riuscito prima degli altri a creare questo quadro enorme", ha detto Corazza.