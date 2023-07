"Il miracolo della vita", Mosca Mondadori a Tgcom24: "Unici già dal concepimento, ce lo dice la scienza"

"Quello che mi stupisce e mi lascia senza parole - racconta lo scrittore - è che noi in realtà siamo già noi stessi nell'attimo del concepimento: la cellula di nostro padre e la cellula di nostra madre si sono in quel momento incontrate, formando, unendosi, una terza cellula mai apparsa prima sulla terra. Quella cellula è già una vita umana che ha in se stessa un programma e una forza propria, indipendente. Nulla viene aggiunto a quel programma iniziale. È la scienza, quindi, a dirci che noi siamo noi stessi fin dal primo attimo, fin dal concepimento".

Il libro - realizzato con lo scienziato Gabriele Semprebon e il divulgatore Luca Crippa - vede la prefazione di Papa Francesco. "Il Papa ci indica che la vita umana è al centro di tutto. Essa non va scartata né all'inizio né in ogni altra sua fase. Da qui deriva la sua grande attenzione alla povertà, alla miseria, ai migranti spesso criminalizzati, alle persone anziane". E, conclude Mosca Mondadori, questa "non è una questione che riguarda solo il cattolicesimo", ma deve interessare tutti.