West Nile, Tessarin a Tgcom24: "Siccità e caldo hanno influenzato la diffusione"

Ma quali sono le raccomandazioni per evitare di essere contagiati? "Sono più o meno sempre le stesse", risponde Tessarin. "Bisogna cercare di non essere punti dalle zanzare prima di tutto, quindi proteggersi utilizzando indumenti che coprono il corpo il più possibile, e usare creme o spray repellenti".

A livello generale, in termini di prevenzione sull'ambiente, bisogna "ridurre i ristagni d'acqua in tutti i modi" - come già "si fa d'estate per combattere le zanzare" - anche tramite "adeguati trattamenti che le comunità e i sindaci distribuiscono".