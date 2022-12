"La protesta assume un significato seriale. Si tratta di un rapporto con le opere d'arte di vandalismo, seppure non violento, che comunque comporta dei possibili danni e un senso di violenza psicologica in nome di un ideale che prevede che ci siano degli esecutori di un ordine disegnato. Infatti, la sequenza dei musei, i quadri scelti e quei ragazzi quasi inconsapevoli sembrano più dei killer – in senso buono – guidati da un progetto criminale, una mente che ha stabilito una strategia. Strategia che arriva alla Scala perché è qui che oggi hanno tutti gli occhi puntati", ha aggiunto.