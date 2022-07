Vende la Jaguar della Lollobrigida, ex assistente rischia un nuovo processo

di Federico Pini

Nuovi guai per l'ex assistente della Lollobrigida. Dopo i milioni di euro che avrebbe ricavato dalla vendita di gioielli, appartamenti, quadri e arredi di proprietà dell'attrice, per lui scattano nuove accuse. Per la Procura, alla lunga lista di razzie firmate Piazzolla - già sotto processo davanti al Tribunale della Capitale - se ne aggiungerebbe un'altra. Secondo i magistrati, nel 2018, l'avrebbe costretta a vendere la sua Jaguar decappottabile a un prezzo di 130mila euro che poi si sarebbe fatto accreditare sul conto corrente personale. Poi, una volta intascata la somma, avrebbe investito il denaro in altre attività imprenditoriali.