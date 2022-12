Ucraina, gli aggiornamenti sulla guerra

di Giandomenico Curtò

Ma l'Ucraina punta a un summit di pace entro fine febbraio, preferibilmente alle Nazioni Unite. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, in un'intervista ad Associated Press. Attacco drone a base militare in Russia, tre morti. Zelensky annuncia di aver illustrato il piano di pace anche al premier indiano Modi. Senza elettricità 9 milioni di ucraini.