Ucraina, prima riunione del Consiglio di sicurezza Onu

di Luca Pesante

Sul fronte diplomatico ormai è un serrato alternarsi di minacce e inviti formali alla de-escalation. Il Cremlino chiede garanzie per la propria sicurezza, specificando che non si tratta di un ultimatum, mentre per la prima volta dall'inizio della crisi si riunisce il consiglio di sicurezza Onu: convocazione contestata proprio dalla Russia. Stati Uniti e alleati - trapela dalla Casabianca - hanno pronta una lista di personalità vicine a Vladimir Putin da colpire con sanzioni economiche in caso di invasione. Intanto a Kiev la tensione è alle stelle. Mobilitati tutti i soldati, i riservisti e i volontari, donne comprese. Nelle ultime ore le forze di sicurezza ucraine hanno arrestato un gruppo di sostenitori filorussi pronti a far scoppiare una sommossa nella capitale e in altre città del paese