"Berlusconi - aggiunge - ha fatto capire a tutti che senza un riferimento forte europeista e occidentale non andiamo da nessuna parte". Peccato, osserva Tajani, che l'Onu non abbia utilizzato i suoi "campioni" europei, come Berlusconi e la Merkel per negoziare la pace con la Russia e fermare questa carneficina"

Sulle grandi questioni, come quella della crisi energetica, non ci sono dubbi: "Serve un'Europa determinata - spiega il vicepresidente forzista - basta con il diritto di veto, si decida a maggioranza".