di Tiziana Sapienza

"Mia figlia si trovava sul ponte numero 5, la felpa si trovava slegata con due nodi sul ponte numero 9, che ci sia andata da sola o che l’abbiano portata dove erano le telecamere". Per gli inquirenti l’ipotesi più probabile è quella del suicidio ma non ci sarebbero prove, gli appelli della famiglia sono rivolti a chi potrebbe aver visto qualcosa.

"Gli inquirenti non hanno sentito ne membri dell’equipaggio, né passeggeri, né me, né l'ex fidanzato, non hanno chiesto niente a nessuno la pratica era già archiviata tanto è suicidio, Gaia non si può difendere più mettiamola nel cassetto". A bordo ci sarebbero state una comitiva di uomini che secondo un testimone avevano bevuto troppo. Sul cellulare di Gaia un messaggio all'ex fidanzato mai inviato: "Ti amo addio".

Solo tra pochi giorni il perito incaricato dalla famiglia sbloccherà il telefono e allora forse si potrà capire cosa le è successo. "Per noi l’ipotesi del suicidio è totalmente infondata, totalmente infondata", conclude la madre.