Scala, una Prima "politica"

di Donata Rivolta

Grande successo per l'opera, il Boris Godunov del compositore russo Mussorsgsy, basato su un dramma dello scrittore Puskin, nonostante le polemiche che hanno accompagnato la scelta di un'opera russa proprio mentre la Russia ha portato la guerra in Ucraina. Polemiche smontate da Mattarella: "La grande cultura russa è parte integrante della cultura europea, è un elemento che non si può cancellare, la responsabilità della guerra va attribuita al governo di quel paese non certo al popolo russo e alla sua cultura".