Roma, nel pomeriggio incontro Meloni-Berlusconi

di Ida Molaro

Parole che di fatto archiviano le 48 ore di tensione tra Fratelli d'Italia e Forza Italia per il mancato accordo sui nomi dei ministri da proporre al Colle. Culminate poi nella decisione degli azzurri di non sostenere la candidatura di La Russa alla presidenza del Senato. Molto di più farà l'incontro fra Meloni e Berlusconi, atteso nel pomeriggio in via della Scrofa, storica sede dell'Msi e di Alleanza Nazionale e oggi quartiere generale di Fratelli d'Italia. Un incontro voluto da entrambi per siglare un patto di ritrovata unità del centrodestra. E per preparasi a salire uniti - molto probabilmente sabato - per le consultazioni al Quirinale.