Rave Party, verso una stretta: il piano Piantedosi

di Alessandro Tallarida

Il provvedimento allo studio del Viminale prevede il sequestro e la confisca di tutti i mezzi impiegati per la realizzazione dei maxi raduni: auto, furgoni, camion, impianti di riproduzione e casse acustiche. Ma i tecnici del ministero stanno valutando anche l'introduzione di una fattispecie di reato specifica con pene severe per organizzatori e partecipanti. Possibili Daspo, obbligo di risarcimento e ripristino dei luoghi danneggiati. Misure per interrompere i mega raduni illegali e norme per prevenirli. Tra le ipotesi, l'impiego di intercettazioni per setacciare chat e gruppi dove si organizzano questi ritrovi.