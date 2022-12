di Leonardo Panetta

Non solo quindi gli emiri di Doha ma anche e soprattutto diplomatici e servizi segreti del Paese Nord africano avrebbero avuto in Antonio Panzeri e nei suoi uomini di fiducia il passpartout per tentare di influenzare le decisioni europee, in particolare sul tema dei diritti umani e dell'immigrazione. A muoversi tra incarichi ufficiali e accordi dietro le quinte l'ex co-presidente della commissione mista Ue-Marocco Abdrrainm Atmoun, divenuto poi ambasciatore in Polonia. Sarebbe lui il cosidetto gigante che viene citato nelle telefonate tra Panzeri, la moglie e la figlia.