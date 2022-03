Putin spaventa Minsk: la Bielorussia entra nel conflitto?

di Luca Pesante

L'appoggio esterno potrebbe non bastare più. Mosca non chiede aiuto, pretende complicità: quella che il sottomesso deve a chi lo domina. L'incontro di oggi a Mosca tra i due leader, Lukashenko e Putin, potrebbe aver formalizzato la richiesta. Secondo Kiev, il Cremlino avrebbe chiesto di sferrare un primo attacco già in queste ore. Putin non si farebbe scrupoli a puntare i suoi cannoni anche contro Minsk, imponendole il pretesto per sostenere un'avanzata nell'ovest dell'Ucraina. A quel punto la crisi potrebbe precipitare, creando uno schema asimmentrico, a tre, ad una manciata di chilometri dall'Europa e dalla Nato.

Lukashenko sa anche di aver solo da perdere. Il suo Paese, rimasto il più povero tra gli ex stati sovietici e da anni allo stremo, ha già mostrato un'insofferenza per il suo eterno presidente, al potere dal 1994. Le agenzie di rating hanno ulteriormente declassato l'economia, colpita come Mosca dalle sanzioni. La società civile, quella che ha sostenuto leader amati e costretti all'esilio come la dissidente Svetlana Tikanovskaia, potrebbe sollevarsi. Il pericolo più imminente, concreto, è l'incubo nucleare. Sia in caso di ordigni che di fughe dalle centrali, come quella di Chernobyl, a pochi chilometri dal confine sud. Dopo il disastro dell'86 in Ucraina si contarono un milione e mezzo di persone colpite da radiazioni (2 milioni in Bielorussia)