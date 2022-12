Priolo operativa anche dopo le sanzioni del 5 dicembre

di Giuliana Grimaldi

Come ha spiegato il ministro delle Imprese Urso, la nazionalizzazione non ci sarà ma il governo assume l'amministrazione temporanea dell'impianto di Priolo. La gestione viene affidata a una società a controllo pubblico operante nello stesso settore per garantire la continuità produttiva, con ogni probabilità Eni. A breve dovrebbe arrivare anche la nomina di un commissario per 12 mesi iniziali, prorogabili di altri 12.