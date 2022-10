Primo test di volo per Volocopter, il taxi volante a Roma

di Federico Pini

Un nuovo mezzo di trasporto, ecologico e silenzioso, una rivoluzione nei cieli della mobilità aerea urbana, impensabile fino ad oggi, appannaggio esclusivo di film come "ritorno al futuro". Il giro di prova dell'elicottero elettrico di Volocopter, start up tedesca, è riuscito senza intoppi con decollo verticale dal vertiporto, uno spazio ad hoc all'interno di Fiumicino. Il pilota collaudatore ha volato per 5 minuti alla velocità di 40 km orari e a 40 metri di altezza. Il test ha ottenuto le autorizzazioni dell'Enac, ente nazionale per l'aviazione civile, ed Enav, ente nazionale assistenza al volo. Roma sarà una delle prime capitali a sperimentare questo tipo di taxi che vola dritto verso il futuro.