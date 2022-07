Polignano a Mare, al via "Il Libro Possibile" con dedica a Dalla

di Rosa Grandolfo

Letteratura , post pandemia , guerre , transizione ecologica e digitale sono gli argomenti protagonisti dei numerosi dibattiti che si susseguiranno, fino a sabato prossimo. Ancora, ci sarà un secondo ciclo d'incontri a fine luglio a Vieste, la perla del Gargano. In quell'occasione, si parlerà dei grandi fatti del passato che ancora condizionano il nostro presente, a 30 anni dalle stragi di mafia che insanguinarono il nostro Paese. Tanti i temi affrontati alla presenza di migliaia di visitatori, che affollano i vicoli dei due borghi, tra i più belli d'Italia, mete apprezzate del turismo inernazionale. Molti i giornalisti presenti, con il loro romanzi o saggi, come Cristina Stanescu , giornalista Mediaset, con il suo La linea della vita , una storia tutta al femminile, o come il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi , con il suo I predatori tra noi , una riflessione su come la cronaca nera abbia cambiato il carattere degli italiani.