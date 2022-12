di Gaia Padovan

Una planata pura senza motore sulle cime innevate del gruppo del Lagorai, Dolomiti trentine a 2100 metri di altitudine. Con lei ha salvato il fratello 27enne e la fidanzata Giorgia, 28 anni. Appena fuori dall'abitacolo i tre hanno raggiunto a piedi un piccolo bivacco e chiamato i soccorsi e il padre Ettore. "Vorrei che Silvia smettesse di pilotare aerei ma so che non lo farà", ha commentato quest'ultimo.

Silvia resta ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti. Ha riportato qualche ferita sul volto e al braccio per l'esplosione dei vetri dell'aereo. Niente di grave. Lei è già pronta a tornare in alta quota.