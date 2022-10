Piacenza, chiude la casa-museo di Giuseppe Verdi

di Alessandro Mischi

La casa - divenuta museo - dove Giuseppe Verdi visse per 50 anni chiude perché la Corte di Cassazione ha stabilito che l'eredità di Alberto Carrara Verdi, scomparso nel 2001 senza lasciare un testamento, deve essere divisa tra i quattro figli - Angiolo, Ludovica, Emanuela e Maria Mercedes - in parti uguali. Ma dato che nessuno dei tre fratelli rimasti (Emanuela è deceduta nel 2020) è in grado di rilevare le quote dell'altro, la Villa con le sue 50 stanze e i suo sette ettari di parco è destinata alla vendita.

La lite fra i tre fratelli a colpi di sentenze iniziò quando Angiolo sostenne che vi era un lascito che lasciava tutta l'eredità a lui escludendo le sorelle.

Il testamento però non fu mai trovato e dopo una sentenza di primo grado che dava ragione allo stesso Angiolo la corte d'Appello ribaltò tutto. E ora la Corte di Cassazione ha deciso che la villa andrà all'asta. E i visitatori - 30mila ogni anno - potranno ammirare il parco solo dal cancello.