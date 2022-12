di Luca Pesante

È accaduto tutto in poche ore. Quella di Castillo è stata una manovra politica autoritaria ed azzardata, proprio come quella del 92': un'auto golpe, ovvero l'annuncio in televisione dello scioglimento del parlamento in carica e l'insediamento di un governo di emergenza, da lui stesso presieduto, con tanto di coprifuoco esteso a tutto il Paese per prevenire rivolte nelle strade. Ci hanno pensato le stesse istituzioni demoratiche sotto attacco a fermarlo, con il tempestivo scrutinio in diretta tv sulla procedura d'impeachment. Al suo posto ha assunto la carica di presidente la vice, Dina Boluarte, prima donna premier in Perù.