Parla una spia di Rabat

di Roberto Lamura

Sarebbero almeno 500 gli uomini del Dged che operano all'ombra dell'Europarlamento in grado, tra l'altro, di influenzare le decisioni di alcuni deputati. Parole come macigni quelle di Dihani, che le pesa una ad una, dopo anni di carcere duro, e il rifiuto di diventare un agente sotto copertura in cambio della libertà. Da attivista, racconta al quotidiano il messaggero, di aver più volte segnalato all'Italia i viaggi di alcuni politici ed eurodeputati in Marocco, in apparenza per turismo, in realtà ospitati e spesati.

Sottolinea l'abilità dell'intelligence del Marocco nell'azione di spionaggio - ribattezzata il "Polpo serpente" - come nel caso del programma Pegasus, che vede tra le vittime ascoltate a loro insaputa, oltre che esponenti del parlamento europeo anche il presidente francese Manuel Macron. In quanto conoscitore del Sahara occidentale, territorio di afflusso dei migranti africani in partenza per l'Europa, Dihani sostiene che vengano utilizzati per fare pressione sulle frontiere.

Un racconto, il suo, che coincide con l'allarme lanciato dei servizi di mezza europa, che seguivano da tempo le mosse del Dged, tutti protagonisti oggi dello scandalo Eurogate.