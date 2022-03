Palermo, uccide padre della fidanzata

di Angelo Mangano

Il giovane è stato poi interrogato. Ha raccontato che in via Matera c'era stata l'ennesima discussione finita in lite. L'uccisione di Caravello sarebbe stata quindi un'esecuzione, con due colpi a bruciapelo in testa. Il sostituto procuratore Gianluca De Leo ha disposto il fermo di Sammarco che è stato portato in carcere.