Omicidio Alika, il ritratto di Ferlazzo

di Rossella Ivone

Malato ma non cattivo. Il ritratto che esce di Filippo Ferlazzo, l'operaio che venerdì a Civitanova Marche ha ucciso a botte un ambulante, Alika Ogorchukwu, è sempre più inquietante: chi lo conosce, pur condannando la brutalità del suo gesto, sostiene che fosse un bravo ragazzo. Un artista, diplomato all'Accademia delle Belle Arti di Torino, capace di suonare Beethoven al piano. Eppure, nonostante l'ultimo scatto d'ira appena 24 ore prima di aggredire Alika, Ferlazzo ha sostenuto di non essersi conto della gravità della sua aggressione: "Non credevo di averlo ucciso", ha detto più volte in carcere.