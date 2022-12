Mondiali, Papa: "In Francia/Argentina prevalga lo spirito sportivo"

di Fabio Marchese Ragona

"Ambedue abbiano il coraggio di darsi la mano. E' brutto quando vedo due squadre che alla fine della partita non si stringono la mano", dice il Pontefice, che non si sa ancora se vedrà l'incontro. Francesco non azzarda pronostici, ma chiede che prevalga il fair play. "Dobbiamo crescere nello spirito sportivo - afferma -. Io mi auguro che questo Campionato Mondiale aiuti a riprendere lo spirito sportivo, che ti fa nobile".