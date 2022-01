di Gabriella Giovanetti

La decisione è arrivata tre giorni prima che l'ex governatore democratico comparisse in tribunale. "Dopo aver esaminato tutte le prove disponibili abbiamo concluso che non possiamo proseguire il processo", ha detto Soares.

L'accusa - Nella denuncia non compare il nome della donna, che tuttavia si è identificata come Brittany Commisso, una delle assistenti di Cuomo. La giovane ha detto che l'ex governatore ha fatto scivolare la mano sulla sua camicetta e le ha afferrato il seno quando erano soli in un ufficio nella sua residenza alla fine del 2020.