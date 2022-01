Migliore (Fiaso): "13mila operatori sanitari positivi"

Ma è anche vero che per avere un quadro completo sulla carenza di forze di lavoro nelle strutture sanitarie, oltre ai contagiati, bisogna conteggiare anche i 26mila operatori sanitari che sono stati sospesi perché non vaccinati.

E anche se la preoccupazione che il sistema sanitario possa andare in sofferenza con l'aumento dell'occupazione delle terapie intensive resta, è in arrivo una boccata d'ossigeno: l' assunzione di 48mila precari . Si tratta di "8.500 medici, 22.500 infermieri e per la restante parte di operatori sanitari tecnici: un'iniezione di fiducia per tutti noi" - conclude Giovanni Migliore.