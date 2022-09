Maltempo nelle Marche, 3 dispersi a Barbara

di Rita Ferrari

Al momento sono dispersi una madre con una figlia di 17 anni. Sono state travolte intorno alle 21 mentre stavano cercando di lasciare casa a bordo di due auto. Il fratello Simone, di 21 anni, trascinato dalla corrente si è salvato attaccandosi a un ramo di una pianta, c'è rimasto per due ore. Madre e sorella sono state trascinate via. E in un'altra situazione fuggivano sempre una madre con un figlio. Ma in questo caso la donna, che era uscita dalla propria auto con il bimbo in braccio, è stata salvata dai vigili del fuoco, del piccolo invece non c'è traccia.