Inflazione, per gli italiani come una patrimoniale da 92 miliardi di euro

di Grimaldi Giuliana

In questi ultimi 12 mesi il tasso d'interesse applicato dalle banche sui nostri depositi è stato attorno allo zero, metre l'inflazione è cresciuta dell'8%: a risparmi invariati, che al 31 dicembre 2021 ammontavano a 1.152 miliardi, il caro vita ha eroso questi ultimi di 92 miliardi e 100 milioni [C]

Il costo più salato l'hanno pagato i risparmiatori delle regioni più ricche: in Lombardia la perdita di potere di acquisto è stata di 19 miliardi e 400 milioni, nel Lazio di 9 miliardi e 300 milioni.