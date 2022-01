Imprese, Omicron frena le riaperture

di Diletta Petronio

Le varianti del Covid mettono in allarme anche gli organizzatori di eventi, costretti ora ad annullare o posticipare le date in programma tra congressi, sfilate di moda, manifestazioni: 570 mila aziende del comparto che da poco tempo avevano ripreso la propria attività. Dopo quasi due anni di difficoltà per la pandemia, le aziende chiedono di avere accesso ai ristori. Secondo Unimpresa sarebbero quasi 700mila le imprese italiane a rischio insolvenza. Il governo conta su 2 miliardi di risorse, tra i fondi previsti dalla legge di bilancio e risparmi provenienti dalle pieghe della finanza pubblica. Intanto i sindacati puntano alla proroga di altre 13 settimane di cassa integrazione straordinaria per i settori in crisi, attività che hanno avuto accesso alla cig fino al 31 dicembre. Coinvolti 175.000 lavoratori.