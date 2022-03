Guerra in Ucraina, Unicef: è allarme bimbi

di Gabriella Giovanetti

Unicef ha lanciato "un appello di 276 milioni di dollari per i bambini in Ucraina come parte del Flash Appeal dell'Ocha e chiede altri 73 milioni di dollari per il Piano Regionale di Risposta ai Rifugiati nei Paesi vicini".

Almeno 13 bambini - afferma Russell - "sono stati uccisi, secondo i dati verificati dall'organizzazione, e ci aspettiamo che questo numero aumenti con l'infuriare dei combattimenti. Molti bambini sono stati feriti. E molti altri sono profondamente traumatizzati dalla violenza che li circonda. In centinaia di migliaia non vanno a scuola. E tutti i 7,5 milioni di bambini in Ucraina sono in una situazione di grande rischio".