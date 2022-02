Giustizia, la riforma chiude le porte (girevoli)

di Donata Rivolta

I partiti - che hanno ottenuto l'impegno del premier Draghi a non porre la fiducia in aula - sono pronti a dare battaglia in parlamento a colpi di emendamenti. Su tutti Forza Italia,che ha comunque ottenuto il risultato dello stop alle cosiddette "porte girevoli": d'ora in poi i magistrati che hanno ricoperto incarichi politici non potranno più tornare a indossare la toga nelle aule giudiziarie.