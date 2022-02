Giustizia, Draghi accelera

di Laura Berlinguer

Il premier punta ad una rapida condivisone politica. Poi essendo una legge delega, la palla passera al Parlamento. I punti controversi: tutti i magistrati che entrano in politica non potranno piu tornare operativi, le cosiddette porte girevoli si chiuderanno definitivamente. Ma c'è un nodo: i partiti chiedono che valga per tutti. Non solo per i ruoli elettivi, di governo nazionale o locale: paralmenatri, ministri, assessori, ma per chiunque svolga anche solo funzioni da tecnico, sottosegretari capigabinetto, capidipartimento. Il compromesso prevede il divito di svolgere funzioni giurisdizionali per tre anni.

E se Pd, Leu e Cinque Stelle sostengono, nel complesso, l'impianto del testo Cartabia, il coordinatore di Forza Italia, Tajani, pone l'accento su tre punti: separazione delle funzioni tra magistratuta inquirente e giudicante. Ribadisce che occorre serrare le porte girevoli. Cruciale anche il sisetma elettoparle del Csm: sarebbe meglio abolirlo, puntando, sottoliena Tajani, sul sorteggio. Ed è questo un passaggio particolaremente delicato.

Al momento la riforma prevede che il meccanismo di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura

avvenga tramite un sustema maggioritario binominale, con una quota proporzionale, fondametale per evitae gli accordi tra le correnti. Ma Lega e Forza Italia insisitono per il sotreggio, sia pure all'intreno di una platea di potenzaili candidati.